10 декабря. Mossovetinfo.ru - Принимать меры по сдерживанию цен на продукты будет только правительство и использоваться будут только рыночные методы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Будет рыночное регулирование, только рыночными методами. Делать это будет правительство, конечно. А кто еще может регулированием заниматься?», - приводит слова Пескова РИА Новости.
Песков сообщил, что президент получает информацию о росте цен на продукты и от статистических ведомств, и из обращений граждан. В связи с этим в Кремле ждут от правительства «весьма оперативных» мер по корректировке цен.
Вместе с тем Песков отметил, что отечественная продукция не может так дорожать, а рост цен связан с тем, что «кто-то получает повышенные прибыли».
Ранее в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин отметил, что у правительства есть все необходимые инструменты, чтобы сдержать рост цен, которые необходимо своевременно применять и потребовал составить список конкретных мер по борьбе с ростом цен и назвать сроки, в которые эти меры должны быть приняты.
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