16 сентября. Mossovetinfo.ru - Правительство РФ намерено поднять акцизы на табак выше уровня инфляции в проекте бюджета на следующие три года, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.



На заседании правительства в среду Мишустин заявил, что для реализации социальных обязательств необходимо поднять акцизы на табачную продукцию, а также увеличить налогообложение «ряда доходных отраслей» (в частности, налогообложения дополнительного дохода при добыче углеводородов), а также пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе и повысить плату за пользование природными ресурсами.



«Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики», - заявил Мишустин.



При этом, на заседании Кабмина не назывались конкретные цифры, на которые предлагается поднять налоги и акцизы.



Ранее сообщалось, что Минфин предложил с 2021 года поднять акцизы на табак, табачные изделия и электронные сигареты сразу на 20%. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений на тему повышения акцизов не принималось, идет лишь экспертное обсуждение различных предложений по повышению доходной части бюджета.