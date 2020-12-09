9 декабря. Mossovetinfo.ru - Правительство не обсуждает возможность распространения программы льготной ипотеки на вторичное жилье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Марта Хуснуллина.
По словам Хуснуллина, программа льготной ипотеки является ключевой мерой поддержки первичного рынка жилья. В сложный период он помогла поддержать строительную отрасль и позволила улучшить жилищные условия более 300 тысяч семей.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть распространения программы на вторичное жилье.
Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Позднее в правительстве предложили продлить программу.
14 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года.
27 октября премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы до 1 июля 2021 года.
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