25 декабря. Mossovetinfo.ru - Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о запрете изымать у должников по исполнительным документам их домашних животных.



В проекте официального отзыва Кабмина указано, что правительство поддерживает законопроект.



Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым, а также председателем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.



Авторы законопроект предлагают прописать в гражданском процессуальном кодексе положение о том, что по исполнительным документам нельзя изымать домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.