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Власть     25.12.2020 16:54

Правительство одобрило запрет на изъятие животных за долги

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Теги:  Правительство  Госдума  законопроекты  животные 

25 декабря. Mossovetinfo.ru - Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о запрете изымать у должников по исполнительным документам их домашних животных.

В проекте официального отзыва Кабмина указано, что правительство поддерживает законопроект.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым, а также председателем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Авторы законопроект предлагают прописать в гражданском процессуальном кодексе положение о том, что по исполнительным документам нельзя изымать домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.


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Теги: 
Правительство  Госдума  законопроекты  животные 

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