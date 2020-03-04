4 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство России ввело временный запрет до 1 июня 2020 года на вывоз из страны ряда медицинских изделий и оборудования, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Кабмина.



Среди попавших под запрет к вывозу изделий – медицинские маски, халаты и перчатки, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, бинты, вата, а также ряд противовирусных препаратов и дезинфицирующих средств.



Подобная мера предпринята, чтобы на фоне распространения в мире заболевания коронавирусом предотвратить искусственный дефицит данных изделий.



При этом, запрет не распространяется на вывоз данной продукции для оказания международной гуманитарной помощи, а также на вывоз продукции частными лицами для личного пользования.