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Власть     28.04.2020 12:15

Правительство поддержало законопроект о штрафах для чиновников за оскорбления граждан

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Теги:  Правительство РФ  законопроекты  чиновники  оскорбления 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство поддержало законопроект, предусматривающий введение штрафов для чиновников за оскорбление граждан, сообщил журналистам заместитель секретаря Генсовета ЕР, глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн.

Законопроект был разработан «Единой Россией» и предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. За оскорбления граждан государственными и муниципальными служащими законопроект предусматривает штраф для чиновников в размере до 150 тысяч рублей и дисквалификацию на срок до двух лет.

По словам Хиншейтна, в ближайшее время будет получен официальный отзыв правительства, после чего законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы.


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Теги: 
Правительство РФ  законопроекты  чиновники  оскорбления 

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