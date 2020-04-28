28 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство поддержало законопроект, предусматривающий введение штрафов для чиновников за оскорбление граждан, сообщил журналистам заместитель секретаря Генсовета ЕР, глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн.



Законопроект был разработан «Единой Россией» и предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. За оскорбления граждан государственными и муниципальными служащими законопроект предусматривает штраф для чиновников в размере до 150 тысяч рублей и дисквалификацию на срок до двух лет.



По словам Хиншейтна, в ближайшее время будет получен официальный отзыв правительства, после чего законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы.