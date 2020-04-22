22 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство подготовило законопроект, который расширяет права полицейских, сообщает «Интерфакс».



Предлагаемые поправки уже одобрены правительством, однако еще не внесены на рассмотрение Госдумы.



При охране правопорядка на массовых мероприятиях полицейским предлагается дать право обозначать визуально места их проведения, а также осуществлять временное ограждение мест массовых мероприятий и митингов.



Для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления, а также «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях», полицейским предлагается дать право вскрывать автомобили. При этом полагается проинформировать владельца автомобиля о вскрытии транспортного средства не позднее чем через 24 часа. За ущерб, причиненный гражданам при вскрытии автомобиля, полицейские не будут нести ответственность, если они действовали на законных основаниях.



Полицейским предлагается предоставить дать право оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В границах оцепления полицейские получат право проводить личный досмотр граждан и автомобилей. Если гражданин откажется от досмотра или не предоставит свой автомобиль для досмотра, полицейские получат право не пропускать их внутрь оцепления или не выпускать из него.



При преследовании вооруженного преступника полицейским предлагается дать право применять оружие, если преследуемый пытается прикоснуться к оружию, или «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».



Также предлагается дополнить закон «О полиции» статьей об иммунитете полицейских от преследования за действия, совершенные при выполнении своих обязанностей.