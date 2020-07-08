8 июля. Mossovetinfo.ru – Правительство России приняло постановление, которое позволяет авиакомпаниям выдавать своим клиентам ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно постановлению, авиакомпании получают право в одностороннем порядке менять условия договора перевозки пассажира или отказаться от его исполнения, а также порядок и сроки возврата денег за билеты при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности в РФ, если это повлекло ограничение международного или внутреннего авиасообщения.
Постановление распространяется на авиарейсы, которые должны были быть выполнены в КНР с 1 февраля 2020 года, а также на все внутренние и международные перевозки, которые должны были быть выполнены с 18 марта до 1 мая 2020 года. На чартерные рейсы постановление не распространяется.
Ваучеры можно потратить на приобретение нового билета на любое направление, или на другие услуги авиакомпании.
Если же пассажир откажется использовать ваучеры, то через три года авиакомпании должны вернуть пассажиру деньги. При этом, ряд категорий граждан имеет право на получение денег раньше: ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, лица, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида II группы, а также многодетные семьи.
Из-за пандемии коронавируса Россия с начала апреля полностью приостановила авиасообщение с другими странами.
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