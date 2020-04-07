7 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ одобрило законопроект о проведении в Москве в порядке эксперимента дистанционного голосования на выборах всех уровней: федеральных, городских и муниципальных, сообщает «Интерфакс».



Законопроект был внесен депутатом Госдумы от Москвы Ириной Белых и предполагает проведение электронного голосования на выборах всех уровней. При этом, будет сохранена и возможность традиционного способа голосования.



Законопроект получил одобрение кабмина, при этом было отмечено, что его необходимо привести в соответствие с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части защиты информации в государственных информационных системах.



Впервые в порядке эксперимента электронное голосование было проведено в Москве на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Эксперимент прошел в трех избирательных округах, в нем приняли участие около 10 тысяч человек.