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Власть     07.04.2020 08:19

Правительство РФ одобрило законопроект о проведении в Москве электронного голосования на выборах всех уровней

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Теги:  электронное голосование  выборы  Правительство РФ  законопроекты 

7 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ одобрило законопроект о проведении в Москве в порядке эксперимента дистанционного голосования на выборах всех уровней: федеральных, городских и муниципальных, сообщает «Интерфакс».

Законопроект был внесен депутатом Госдумы от Москвы Ириной Белых и предполагает проведение электронного голосования на выборах всех уровней. При этом, будет сохранена и возможность традиционного способа голосования.

Законопроект получил одобрение кабмина, при этом было отмечено, что его необходимо привести в соответствие с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части защиты информации в государственных информационных системах.

Впервые в порядке эксперимента электронное голосование было проведено в Москве на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Эксперимент прошел в трех избирательных округах, в нем приняли участие около 10 тысяч человек.


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Теги: 
электронное голосование  выборы  Правительство РФ  законопроекты 

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