28 мая. Mossovetinfo.ru – Правительство России ограничило допуск импортных вин к госзакупкам, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.



Вина вошли в перечень иностранных пищевых продуктов в отношении которых установлены ограничения допуска для закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В перечень вошли игристые, а также фруктовые и ликерные вина.



Ограничения нацелены на поддержку отечественного виноградарства и виноделия. При этом ограничения касаются только госзакупок, и не распространяются на закупки иностранных вин, которые обращаются на рынке и закупаются для реализации коммерческими и торговыми организациями или предприятиями общественного питания.