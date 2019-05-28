28 мая. Mossovetinfo.ru – Правительство России ограничило допуск импортных вин к госзакупкам, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.
Вина вошли в перечень иностранных пищевых продуктов в отношении которых установлены ограничения допуска для закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В перечень вошли игристые, а также фруктовые и ликерные вина.
Ограничения нацелены на поддержку отечественного виноградарства и виноделия. При этом ограничения касаются только госзакупок, и не распространяются на закупки иностранных вин, которые обращаются на рынке и закупаются для реализации коммерческими и торговыми организациями или предприятиями общественного питания.
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