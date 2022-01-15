Правительство РФ утвердило новые правила государственной аккредитации образовательных учреждений

15 января, Mossovetinfo.ru - Правительство России утвердило новые правила государственной аккредитации образовательных учреждений, упростив с 1 марта 2022 года процедуру прохождения государственной аккредитации для школ, колледжей и вузов будет упрощена, сообщается на официальном сайте Правительства.



Выданное свидетельство государственной аккредитации будет действовать бессрочно. Образовательным организациям,имеющим действующую до 1 марта 2022 года аккредитацию, получать ее заново не придется.



"Документ будет опубликован", отмечается в сообщении.