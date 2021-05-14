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Власть     14.05.2021 18:53

Правительство РФ утвердило перечень недружественных иностранных государств

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Теги:  Правительство РФ  США  Чехия  недружественные государства  список 

14 мая. Mossovetinfo.ru — Правительство России утвердило список недружественных иностранных государств, в список вошли США и Чехия, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В список вошли иностранные государства, которые совершают недружественные действия в отношении России, ее граждан и юридических лиц.

Кроме того, определено количество физических лиц, находящихся на территории России, которое дипломатические представительства указанных недружественных государств могут нанимать на работу. Чехии разрешено нанимать 19 человек, США - ноль.

Ранее посольство США опубликовало сообщение, в котором заявило, что по их данным, решение о запрете нанимать на работу российских граждан будет отложено.

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Теги: 
Правительство РФ  США  Чехия  недружественные государства  список 

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