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Власть     09.03.2021 12:36

Правительство РФ вводит постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги

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Теги:  Правительство РФ  цены  мониторинг 

9 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство России вводит постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, сообщает пресс-служба Кабмина.

Проводить мониторинг будут Минэкономразвития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба.

За каждым профильным ведомством будет закреплена определенная группа товаров и услуг. В случае выявления неспровоцированного резкого роста цен, информация об этом будет направляться в соответствующие госструктуры.

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Теги: 
Правительство РФ  цены  мониторинг 

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