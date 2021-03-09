Правительство РФ вводит постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги

9 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство России вводит постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, сообщает пресс-служба Кабмина.



Проводить мониторинг будут Минэкономразвития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба.



За каждым профильным ведомством будет закреплена определенная группа товаров и услуг. В случае выявления неспровоцированного резкого роста цен, информация об этом будет направляться в соответствующие госструктуры.