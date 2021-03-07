 
Актуальные темы: коронавирус
Власть     07.03.2021 20:50

Правительство России упростило использование маткапитала при строительстве и реконструкции жилья

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  маткапитал  средства  строительство 

7 марта. Mossovetinfo.ru - Правительство России упростило правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

В подпункте "в" пункта 104 Правил направления средств исключены слова "проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли).

Теперь, при направлении средства маткапитала на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. «Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в их собственности», - сообщает правительство РФ.

С 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребёнка и 639 432 рублей – на второго.



x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
маткапитал  средства  строительство 

Возврат к списку

Лента новостей

21:06 Происшествия Уборочная машина задавила насмерть женщину в Москве

21:03 Другое «Спартак» забил «Краснодару» шесть мячей

20:50 Власть Правительство России упростило использование маткапитала при строительстве и реконструкции жилья

19:14 В мире В Европарламенте призвали использовать против России «Северный поток — 2»

17:26 Происшествия Родители шести детей заявили о применении физической силы в частном детсаду в Москве

Актуальные материалы

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

14:17 Город (Москва и область) График движения общественного транспорта изменится в Подмосковье с 6 по 8 марта

21:04 Город (Москва и область) Ограничения на заполняемость театров в Подмосковье снимут до конца недели

11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru