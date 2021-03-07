Правительство России упростило использование маткапитала при строительстве и реконструкции жилья

7 марта. Mossovetinfo.ru - Правительство России упростило правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.



В подпункте "в" пункта 104 Правил направления средств исключены слова "проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли).



Теперь, при направлении средства маткапитала на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. «Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в их собственности», - сообщает правительство РФ.



С 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребёнка и 639 432 рублей – на второго.





