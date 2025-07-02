 
Актуальные темы: переговоры
Власть     12.08.2025 10:52

Правительство России утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий

12 августа — Mossovetinfo.ru — В перечень территорий, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергшихся атакам со стороны вооружённых формирований Украины, вошло 11 административно-территориальных образований. Распоряжение от 11 августа 2025 года №2148-р об утверждении такого перечня подписано. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

«В числе таких территорий – Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик», - отмечается в сообщении.

Согласно новой редакции федерального закона «О ветеранах», которая была утверждена Президентом в апреле 2025 года, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение в Курскую область, а также вооружённые провокации на указанных в перечне территориях, получили право на присвоение статуса ветерана боевых действий. В свою очередь военнослужащие и участники добровольческих формирований, ставшие инвалидами вследствие полученных ранений, контузий и увечий, получили право на статус инвалида боевых действий.

