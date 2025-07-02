Другие материалы
Власть
12.08.2025, 10:52
Правительство России утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий
12 августа — Mossovetinfo.ru — В перечень территорий, прилегающих к районам проведения специальной военной операции...
Власть
27.07.2025, 10:33
Правительство утвердило Концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года
27 июля — Mossovetinfo.ru — Распоряжением Правительства утверждена Концепция цифровизации многоквартирных домов д...
Власть
02.07.2025, 08:45
Никакие диаспоры не могут диктовать правила России и ее гражданам – Клишас
2 июля — Mossovetinfo.ru — Никакие диаспоры не могут диктовать свои правила Российскому государству и его гражданам...