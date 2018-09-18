20 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство России утвердило проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.



В проекте запланирован профицит бюджета в 1,8% ВВП в 2019 году, в 1,1% ВВП в 2020 году, и в 0,8% ВВП в 2021 году. В абсолютном выражении профицит бюджет должен составить в 2019 году 1,884 триллиона рублей, в 2020 году 1,183 триллиона рублей, и в 2021 году – 908,4 миллиарда рублей.



Уровень инфляции в проекте бюджета запланирован на уровне 4,3% в 2019 году, 3,8% в 2020 году и 4% в 2021 году.



Самыми большими расходами в бюджете останутся расходы на оборону. В 2019 году на эти цели планируется выделить 2,914 триллиона рублей, в 2020 году - 3,019 триллиона рублей и в 2021 году - 3,160 триллиона рублей.



На развитие национальной экономики запланированы траты в размере 2,639 триллиона рублей в 2019 году, 2,551 триллиона рублей в 2020 году и 2,776 триллиона рублей в 2021 году.



Бюджет сверстан исходя из предполагаемой цены на нефть марки Urals в размере 63,4 доллара за баррель в 2019 году, 59,7 доллара за баррель в 2020 году и 57,9 доллара за баррель в 2021 году. При этом курс рубля запланирован на уровне 64 рублей за доллар.