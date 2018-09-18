Другие материалы
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Власть
20.09.2018, 14:40
Правительство России утвердило проект бюджета до 2021 года
20 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство России утвердило проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко. В проекте запланиро...
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Власть
19.09.2018, 12:27
«Справедливая Россия» предлагает распространить программу реновации на всю страну
19 сентября. Mossovetinfo.ru – Лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Митрохин и глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская (также представляющая СР), внесли на рассмотрение нижне...
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Власть
18.09.2018, 12:12
Путин выразил соболезнования родственникам членов экипажа Ил-20
18 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам экипажа российского Ил-20, сбитого в Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитри...