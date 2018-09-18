Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     20.09.2018 14:40

Правительство России утвердило проект бюджета до 2021 года

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Правительство России  бюджет 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство России утвердило проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

В проекте запланирован профицит бюджета в 1,8% ВВП в 2019 году, в 1,1% ВВП в 2020 году, и в 0,8% ВВП в 2021 году. В абсолютном выражении профицит бюджет должен составить в 2019 году 1,884 триллиона рублей, в 2020 году 1,183 триллиона рублей, и в 2021 году – 908,4 миллиарда рублей.

Уровень инфляции в проекте бюджета запланирован на уровне 4,3% в 2019 году, 3,8% в 2020 году и 4% в 2021 году.

Самыми большими расходами в бюджете останутся расходы на оборону. В 2019 году на эти цели планируется выделить 2,914 триллиона рублей, в 2020 году - 3,019 триллиона рублей и в 2021 году - 3,160 триллиона рублей.

На развитие национальной экономики запланированы траты в размере 2,639 триллиона рублей в 2019 году, 2,551 триллиона рублей в 2020 году и 2,776 триллиона рублей в 2021 году.

Бюджет сверстан исходя из предполагаемой цены на нефть марки Urals в размере 63,4 доллара за баррель в 2019 году, 59,7 доллара за баррель в 2020 году и 57,9 доллара за баррель в 2021 году. При этом курс рубля запланирован на уровне 64 рублей за доллар.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Правительство России  бюджет 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

16:02 Другое Исполком WADA проголосовали за восстановление статуса РУСАДА

14:40 Власть Правительство России утвердило проект бюджета до 2021 года

13:37 Город (Москва и область) В парке Святослава Федорова появился «сухой» фонтан

12:57 Город (Москва и область) Поступления от патентов в Москве выросли в 9 раз

12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет

Актуальные материалы

14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы

13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития

14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре

11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров

11:08 Город (Москва и область) С 15 сентября билеты на электричку в Москве можно будет купить в мобильном приложении

08:24 Город (Москва и область) Московский зоопарк переходит на зимний режим работы

08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru