3 августа. Mossovetinfo.ru – Правительство снизит размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Снизим размер первоначального взноса с 20% до 15%. Соответствующее постановление подписано. Сможем вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года», - приводит слова Мишустина, официальный сайт Кабмина.
Кроме того, по словам Мишустина, первоначальный взнос будет снижен для участнико программ льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки.
Помимо этого, правительство увеличит общую сумму кредитов, которые банки смогут выдать по программе льготной ипотеки. Сумма вырастет с 740 до 900 миллиардов рублей.
Все эти меры позволят воспользоваться программами льготной ипотеки не менее, чем 310 тысячам семей.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в середине апреля по предложению президента России Владимира Путина В рамках данной программы гражданам предоставляют льготную ипотеку на покупку жилья комфорт-класса под 6,5 % годовых по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Программа была рассчитана до 1 ноября 2020 года.
В июле Мишустин сообщил, что правительство рассматривает вопрос продления льготной ипотеки. Решение может быть принято осенью.
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