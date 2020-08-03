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Власть     03.08.2020 13:03

Правительство снизит размер первоначального взноса по льготной ипотеке

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Теги:  Правительство РФ  Михаил Мишустин  льготная ипотека 

3 августа. Mossovetinfo.ru – Правительство снизит размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Снизим размер первоначального взноса с 20% до 15%. Соответствующее постановление подписано. Сможем вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года», - приводит слова Мишустина, официальный сайт Кабмина.

Кроме того, по словам Мишустина, первоначальный взнос будет снижен для участнико программ льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки.

Помимо этого, правительство увеличит общую сумму кредитов, которые банки смогут выдать по программе льготной ипотеки. Сумма вырастет с 740 до 900 миллиардов рублей.

Все эти меры позволят воспользоваться программами льготной ипотеки не менее, чем 310 тысячам семей.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в середине апреля по предложению президента России Владимира Путина В рамках данной программы гражданам предоставляют льготную ипотеку на покупку жилья комфорт-класса под 6,5 % годовых по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Программа была рассчитана до 1 ноября 2020 года.

В июле Мишустин сообщил, что правительство рассматривает вопрос продления льготной ипотеки. Решение может быть принято осенью.


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Теги: 
Правительство РФ  Михаил Мишустин  льготная ипотека 

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