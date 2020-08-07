7 августа. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о снятии ограничений на госзакупки зарубежных лекарств для лечения лейкоза и лимфомы, а также ряда орфанных заболеваний у детей, сообщается на официальном сайте правительства.



Речь идет о лекарствах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Ранее зарубежные препараты из этого списка не имели права принимать участие в аукционах, если существовало хотя бы два предложения аналогичных лекарств хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС.



Однако данное ограничение в отдельных случаях мешает эффективному лечению, потому что смена препарата или использование лекарств от другого производителя могло привести к ухудшению состояния больного. Особенно это касается быстропрогрессирующих заболеваний, в случае которых важна стабильная терапия. В результате для ряда препаратов ограничение было отменено.