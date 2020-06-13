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Власть     13.06.2020 13:35

Правительство упростило получение социальных выплат и пособий

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Теги:  Правительство РФ  социальная поддержка  выплаты  пособия  оформление 

13 июня. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которое упрощает получение гражданами социальных выплат и пособий, распоряжение опубликовано на официальном сайте Кабмина.

Ряд выплат назначается на региональном уровне, однако ранее у региональных органов исполнительной власти не было доступа к данным, позволяющим оценить нуждается ли человек в социальной помощи. Ранее справки о таких данных граждане вынуждены были собирать самостоятельно.

Теперь, при получении гражданами социальных выплат и пособий, им не придется самостоятельно собирать справки из различных государственных органов. Эти сведения организации, отвечающие за назначения пособий, будут получать самостоятельно в ходе межведомственного взаимодействия. Сообщается, что речь идет о данных, которые предоставляют в том числе Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Росреестр и Федеральная налоговая служба России.


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Теги: 
Правительство РФ  социальная поддержка  выплаты  пособия  оформление 

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