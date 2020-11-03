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Власть     03.11.2020 10:21

Правительство упростило систему маркировки лекарств

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Теги:  правительство  Михаил Мишустин  лекарства  маркировка  упрощение 

3 ноября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое упрощает систему маркировки лекарств, постановление опубликовано на официальном сайте Кабмина.

Согласно постановлению, аптеки и медучреждения получили право выводить лекарства из оборота, не дожидаясь подтверждения системы о том, что сведения о приемке поступивших лекарств зарегистрированы. Достаточно уведомления о поступивших лекарствах. Данная норма введена в связи с эпидемиологической ситуацией и будет действовать « до полной готовности всех участников отрасли».

Кроме того, при ввозе лекарств из-за рубежа и их обороте внутри страны будет действовать механизм «обратной приемки лекарств», благодаря которому аптеки и медучреждения могут самостоятельно оприходовать поступившие лекарства, не дожидаясь от поставщиков подтверждения приемки. Импортеры лекарств могут не дожидаться от владельцев регистрационных удостоверений для подтверждения ввоза лекарств.Эта норма будет действовать до 1 июля 2021 года.

Кроме того, до 1 февраля 2021 года производители обязаны маркировать производимые лекарства, а аптеки - сканировать эти коды, эти сведения необходимо подавать в систему, однако, если в течение 15 минут подвтерждения от системы не получено, участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром.

Изменения касаются всех препаратов, «за исключением лекарств из категории 12 высокозатратных нозологий» (редкие болезни, для лечения которых медикаменты закупаются за счет федерального бюджета).


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Теги: 
правительство  Михаил Мишустин  лекарства  маркировка  упрощение 

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