6 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство России установило максимальный размер кредитов для предоставления банками кредитных каникул заемщикам, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.



Для физических лиц максимальный размер потребительского кредита, при котором они могут обратиться в банк с требованием о предоставлении кредитных каникул составляет 250 тысяч рублей. Для физических лиц с лимитом кредитования – 100 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей – 300 тысяч рублей.



Максимальный размер автокредита, при котором заемщик может потребовать предоставления кредитных каникул составляет 600 тысяч рублей.



Для кредитов, которые не связаны с предпринимательством и для ипотечных кредитов максимальный размер займа, при котором можно требовать кредитных каникул составляет 1,5 миллиона рублей.