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Власть     01.03.2019 13:54

Правительство утвердило лицензионные требования к автобусным перевозкам в России

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Теги:  Правительство России  автобусные перевозки  лицензирование 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство России утвердило лицензионные требования к автобусным перевозкам, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Кабмина.

Документ определяет требования к соискателям лицензии, список документов, необходимых для получения лицензии, порядок лицензирования, а также критерии отнесения лицензиатов к категории риска и периодичность проведения плановых проверок.

Сообщается, что постановление призвано повысить безопасность автобусных перевозок, а также создать равные условия допуска к осуществлению перевозок для всех перевозчиков, и повысить контроль в данной сфере.


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Теги: 
Правительство России  автобусные перевозки  лицензирование 

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