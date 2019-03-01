1 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство России утвердило лицензионные требования к автобусным перевозкам, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Кабмина.



Документ определяет требования к соискателям лицензии, список документов, необходимых для получения лицензии, порядок лицензирования, а также критерии отнесения лицензиатов к категории риска и периодичность проведения плановых проверок.



Сообщается, что постановление призвано повысить безопасность автобусных перевозок, а также создать равные условия допуска к осуществлению перевозок для всех перевозчиков, и повысить контроль в данной сфере.