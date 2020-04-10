10 апреля, Mossovetinfo.ru – Правительство приняло решение повысить размер суммы ипотечных займов, при которых граждане смогут требовать у банков кредитные каникулы, сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам премьер-министр России Михаил Мишустин.



Для Москвы размер ипотечного кредита, при котором можно требовать предоставления кредитных каникул повышен до 4,5 миллиона рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока - до 3 миллионов рублей, а для остальных субъектов страны – до 2 миллионов рублей.



Дополнительные меры по поддержке граждан в период ограничений из-за коронавируса были предложены президентом России Владимиром Путиным в ходе совещания с главами регионов.



Ранее правительство установило максимальный размер кредитов для предоставления банками кредитных каникул заемщикам, для ипотечных кредитов максимум составлял 1,5 миллиона рублей.