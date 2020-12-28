28 декабря. Mossovetinfo.ru - Продолжение вакцинации позволит улучшить ситуация с коронавирусом к весне 2021 года, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.



Голикова отметила, что часть граждан уже переболела коронавирусом и приобрела естественный иммунитет и напомнила, что компания вакцинации от COVID-19 стартовала в начале декабря, а с середины месяца она началась во всех регионах России.



Поэтому продолжение вакцинации после нового года позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию.



В Москве масштабная вакцинация от коронавируса стартовала 5 декабря. Еженедельно власти города добавляют новые категории граждан, которые могут записаться на прививку. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пункты вакцинации в Москве будут работать и в дни новогодних праздников.