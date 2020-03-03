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Власть     03.03.2020 08:50

Предложенные Путиным поправки в Конституцию поступили в Госдуму

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Теги:  Владимир Путин  Госдума  конституция  поправки  законопроекты 

3 марта. Mossovetinfo.ru – В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступил список поправок в Конституцию, предложенный президентом России Владимиром Путиным, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Документ занимает 24 страницы, он внесен в Госдуму перед рассмотрением законопроекта о поправках в Конституцию во втором чтении.

В частности, Владимир Путин предлагает внести в Конституцию следующие поправки: указать, что русский язык является в России государственным, как язык государствообразующего народа, указать, что Россия является правопреемником СССР, запретить отчуждение территорий страны, определить брак как союз между мужчиной и женщиной, закрепить индексацию пенсий и социальных выплат не реже одного раза в год, гарантировать обязательное социальное страхование, адресную соцподдержку граждан.

Госдума намерена рассмотреть законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении 10 марта.

С предложением внести в Конституцию ряд поправок президент России выступил 15 января в ходе оглашения послания к Федеральному собранию. 20 января соответствующий законопроект был внесен Путиным на рассмотрение Госдумы. 23 января Госдума приняла законопроект в первом чтении. После принятия законопроекта Госдумой и утверждения Советом Федерации будет проведено всенародное голосования по поправкам в Конституцию. Оно запланировано на 22 апреля.


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Теги: 
Владимир Путин  Госдума  конституция  поправки  законопроекты 

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