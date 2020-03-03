3 марта. Mossovetinfo.ru – В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступил список поправок в Конституцию, предложенный президентом России Владимиром Путиным, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Документ занимает 24 страницы, он внесен в Госдуму перед рассмотрением законопроекта о поправках в Конституцию во втором чтении.
В частности, Владимир Путин предлагает внести в Конституцию следующие поправки: указать, что русский язык является в России государственным, как язык государствообразующего народа, указать, что Россия является правопреемником СССР, запретить отчуждение территорий страны, определить брак как союз между мужчиной и женщиной, закрепить индексацию пенсий и социальных выплат не реже одного раза в год, гарантировать обязательное социальное страхование, адресную соцподдержку граждан.
Госдума намерена рассмотреть законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении 10 марта.
С предложением внести в Конституцию ряд поправок президент России выступил 15 января в ходе оглашения послания к Федеральному собранию. 20 января соответствующий законопроект был внесен Путиным на рассмотрение Госдумы. 23 января Госдума приняла законопроект в первом чтении. После принятия законопроекта Госдумой и утверждения Советом Федерации будет проведено всенародное голосования по поправкам в Конституцию. Оно запланировано на 22 апреля.
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