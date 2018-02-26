Премьер Медведев проводит в Грозном заседание по вопросам развития СКФО

26 февраля /Mossovetinfo.ru/. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 26 февраля прибыл в Грозный и проводит заседание правительственной комиссии по вопросам развития Северокавказского округа.



«В заседании принимают участие министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, главы субъектов СКФО.

Основная тема встречи - ситуация на рынке труда СКФО», - сообщает пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики .



«С докладами выступят глава Минтруда России М. Топилин и министр РФ по делам Северного Кавказа Л. Кузнецов», - отмечается в сообщении.