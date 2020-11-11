13 ноября. Mossovetinfo.ru – Большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным планируется провести 17 декабря, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники на федеральном телевидении и источник близкий к администрации президента.



По данным издания, из-за пандемии коронавируса пресс-конференция частично будет переведена в удаленный режим и по формату будет похожа на заседание Валдайского клуба, в котором принимал участие Путин. Он обращался к участникам по видеосвязи, участники сидели в зале в шахматной рассадке.



При этом, часть вопросов президенту задавали прямо из зала, а часть - участники конференции по видеосвязи.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в 2020 году традиционная пресс-конференция с Путиным пройдет в «необычном формате».