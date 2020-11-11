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Власть     13.11.2020 10:12

Пресс-конференция с Владимиром Путиным, скорее всего, состоится 17 декабря - СМИ

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Теги:  Владимир Путин  пресс-конференция  пресс-конференция Владимира Путина  дата  формат 

13 ноября. Mossovetinfo.ru – Большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным планируется провести 17 декабря, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники на федеральном телевидении и источник близкий к администрации президента.

По данным издания, из-за пандемии коронавируса пресс-конференция частично будет переведена в удаленный режим и по формату будет похожа на заседание Валдайского клуба, в котором принимал участие Путин. Он обращался к участникам по видеосвязи, участники сидели в зале в шахматной рассадке.

При этом, часть вопросов президенту задавали прямо из зала, а часть - участники конференции по видеосвязи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в 2020 году традиционная пресс-конференция с Путиным пройдет в «необычном формате».


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Теги: 
Владимир Путин  пресс-конференция  пресс-конференция Владимира Путина  дата  формат 

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