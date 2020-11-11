Другие материалы
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Власть
13.11.2020, 10:12
Пресс-конференция с Владимиром Путиным, скорее всего, состоится 17 декабря - СМИ
13 ноября. Mossovetinfo.ru – Большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным планируется провести 17 декабря, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники на федеральном телевидении и источник близк...
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Власть
12.11.2020, 14:03
Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате - Песков
12 ноября. Mossovetinfo.ru – Традиционная ежегодная пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным в этом году пройдет в необычном формате, сообщил журналистам пресс-секретарь президента...
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Власть
11.11.2020, 18:44
Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ на доходы выше 5 миллионов рублей
11 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду, 11 ноября, приняла третьем окончательном чтении закон о повышении ставки Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% на доход...