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Власть     19.01.2025 10:37

При Трампе американские правоохранительные органы и СМИ лишатся независимости — посол ФРГ

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Теги:  Трамп  Конституция  право  СМИ  независимость  порядок  документ  посол  ФРГ 

19 января — Mossovetinfo.ru — С возвращением в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа американские правоохранительные органы и СМИ лишатся независимости, а крупные технологические компании получат право участвовать в управлении государством, передает агентство Рейтер в эксклюзивном материале «посол Германии предупреждает о планах Трампа изменить конституционный порядок», — со ссылкой на конфиденциальный документ, попавший в распоряжение посла ФРГ, который предупредил о существенных изменениях с приходом к власти Трампа.

В документе для брифинга, датированном 14 января и подписанном послом Андреасом Михаэлисом, повестка дня Дональда Трампа на второй срок в Белом доме описывается как «максимальное нарушение» конституционного порядка, которое приведёт к «переосмыслению конституционного порядка — максимальной концентрации власти в руках президента за счёт Конгресса и федеральных штатов».

«Базовые демократические принципы и система сдержек и противовесов будут в значительной степени подорваны, законодательная власть, правоохранительные органы и СМИ будут лишены независимости и будут использоваться в политических целях, а крупным технологическим компаниям будет предоставлена власть в качестве соправителей», — говорится в докладе посла.

Также отмечается, что судебная власть, с частности Верховный суд США, будут играть ключевую роль в попытках Трампа реализовать свои планы. В документе говорится, что ключом к достижению целей Трампа является получение контроля над министерством юстиции и ФБР. По данным агентства, Михаэлис также предрекает пересмотр Первой поправки к Конституции США и заявляет, что Трамп и миллиардер Илон Маск уже принимают меры против критиков и не желающих с ними сотрудничать медиакомпаний.

Переходная команда Трампа не стала сразу же комментировать оценку посла, - отмечает Рейтер.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что избиратели США выбрали Трампа на демократических выборах, и что оно будет «тесно сотрудничать с новой администрацией США в интересах Германии и Европы».

Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

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Теги: 
Трамп  Конституция  право  СМИ  независимость  порядок  документ  посол  ФРГ 

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