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31.01.2024, 13:39
Принят закон о конфискации имущества за преступления против национальной безопасности
31 января — Mossovetinfo.ru — Госдума приняла закон который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имуще...
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Власть
20.01.2024, 09:35
Законопроект о конфискации имущества за фейки и иное, будет внесён в Госдуму Думу в понедельник - Володин
20 января — Mossovetinfo.ru — Разработан и в понедельник будет внесен в Госдуму законопроект, который позволит...
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Власть
17.12.2023, 17:36
Путин поставил задачи: повысить эффективность власти, совершенствовать демократические институты
17 декабря — Mossovetinfo.ru — Повышение эффективности всех уровней публичной власти, совершенствование демократич...