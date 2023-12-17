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Власть     31.01.2024 13:39

Принят закон о конфискации имущества за преступления против национальной безопасности

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Теги:  имущество  конфискация  почетные звания  лишение  закон  Госдума  безопасность  фейки  суд 

31 января — Mossovetinfo.ru — Госдума приняла закон который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации, а также по решению суда лишать почётных званий за ряд преступлений, в том числе за «распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации (статья 207.3 УК)».

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что «абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из-за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим».

«Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — подчеркнул он. Слова Володина приводит пресс-служба Госдумы.

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Теги: 
имущество  конфискация  почетные звания  лишение  закон  Госдума  безопасность  фейки  суд 

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