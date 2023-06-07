Другие материалы
-
Власть
14.06.2023, 18:11
Принят законопроект о поэтапном повышении призывного возраста возраста с 18–27 до 21–30 лет
14 июня — Mossovetinfo.ru — Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки о поэтапном повышении пр...
-
Власть
09.06.2023, 19:44
Минобороны РФ хочет дать статус ветеранов выполняющим задачи на территориях прилегающих к районам СВО
9 июня — Mossovetinfo.ru — Минобороны РФ предлагает наделить статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых де...
-
Власть
07.06.2023, 18:54
Софью Сапегу, помилованную Лукашенко, передали Приморскому краю
7 мая — Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал осужденную в республике россиянку Соф...