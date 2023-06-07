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Власть     14.06.2023 18:11

Принят законопроект о поэтапном повышении призывного возраста возраста с 18–27 до 21–30 лет

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Теги:  срочная служба  призыв  возраст  призывной возраст  повышение  переходный период  образование 

14 июня — Mossovetinfo.ru — Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы до 21 года, кроме того, законопроектом предлагается повысить и верхний предел призывного возраста до 30 лет (в настоящее время 27 лет).

«В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — сказано в пояснительной записке.

Документ предусматривает переходный период до 2026 года. В случае принятия инициативы призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.

Поправки вносятся в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "Об альтернативной гражданской службе". Документ также позволяет гражданам в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающим в запасе и не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, пройти ее по желанию.

Поправки о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы до 21 года и верхний предел призывного возраста до 30 лет были внесены в Государственную Думу 13 марта.

14 апреля Президент РФ Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам — создании единого реестра военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг.

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Теги: 
срочная служба  призыв  возраст  призывной возраст  повышение  переходный период  образование 

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