Прививки от COVID-19 предлагают включить в национальный календарь вакцинации

25 мая. Mossovetinfo.ru — В Госдуму внесен законопроект, согласно которому прививка от коронавируса должна быть внесена в Национальный календарь профилактических прививок, документ опубликован в электронной базе Госдумы.



Законопроект внесен правительством страны, и предполагает охват профилактическими прививками не менее 60% взрослого населения в 2021 году. В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта позволит «осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против новой коронавирусной инфекции COVID-19 за счет средств федерального бюджета РФ».



В настоящее время в Национальный календарь профилактических прививок включены прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.