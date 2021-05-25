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Власть     25.05.2021 20:17

Прививки от COVID-19 предлагают включить в национальный календарь вакцинации

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Теги:  Госдума  законопроекты  прививки  коронавирус  COVID-19 

25 мая. Mossovetinfo.ru — В Госдуму внесен законопроект, согласно которому прививка от коронавируса должна быть внесена в Национальный календарь профилактических прививок, документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Законопроект внесен правительством страны, и предполагает охват профилактическими прививками не менее 60% взрослого населения в 2021 году. В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта позволит «осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против новой коронавирусной инфекции COVID-19 за счет средств федерального бюджета РФ».

В настоящее время в Национальный календарь профилактических прививок включены прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.

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Теги: 
Госдума  законопроекты  прививки  коронавирус  COVID-19 

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