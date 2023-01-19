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Власть     19.01.2023 21:56

Приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января - Минцифры

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Теги:  Минцифры  призыв  отсрочка  оформление 

19 января, Mossovetinfo.ru - Минцифры меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии - информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник, сообщили ИА "Моссовет" в Минестерстве. "Приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января", - отмечается в сообщении.

Минцифры разъясняет:
"Сотрудникам нужно будет успеть подать заявления с 23 января по 6 февраля через Госуслуги;
Работодатель увидит их в своём личном кабинете на портале. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно;
Компании до 9 февраля необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги. От одной организации может быть несколько списков;
Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке".

Сообщается о следующих ключевых критериях, которым должны отвечать специалисты:
"российское гражданство, мужской пол;
возраст — от 18 до 27 лет;
работа по трудовому договору;
нормальная продолжительность рабочего дня;
высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку;
работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы".

Отсрочка от срочной службы для ИТ-специалистов действует с марта 2022 года. В этом году форма для отсрочки откроется 23 января.

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Теги: 
Минцифры  призыв  отсрочка  оформление 

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