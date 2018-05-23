26 мая. Mossovetinfo.ru - Проект постановления Московской городской Думы «О назначении даты выборов Мэра Москвы» внесен в Мосгордуму председателем Алексеем Шапошниковым. Документ опубликован на сайте Думы.



Согласно закону, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.



Днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации согласно закону является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов.



Таким образом, выборы, согласно документу, будут назначены на 9 сентября.