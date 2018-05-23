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Власть     26.05.2018, 15:41

Проект постановления о назначении выборов мэра Москвы внесен в Мосгордуму

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Теги:  Мосгордума  выборы  выборы-2018  выборы мэра Москвы  документы  выборы мэра Москвы-2018 

26 мая. Mossovetinfo.ru - Проект постановления Московской городской Думы «О назначении даты выборов Мэра Москвы» внесен в Мосгордуму председателем Алексеем Шапошниковым. Документ опубликован на сайте Думы.

Согласно закону, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации согласно закону является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов.

Таким образом, выборы, согласно документу, будут назначены на 9 сентября.


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Теги: 
Мосгордума  выборы  выборы-2018  выборы мэра Москвы  документы  выборы мэра Москвы-2018 

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