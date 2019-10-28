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Власть     28.10.2019 15:14

Профильная комиссия Мосгордумы поддержала проект городского бюджета на 2020-2022 годы

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Теги:  Мосгордума  бюджет  бюджет Москвы  комиссии Мосгордумы 

28 октября. Mossovetinfo.ru – Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике одобрила проект столичного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, и рекомендовала принять его в первом чтении, сообщается на официальном сайте столичного парламента.

Проект городского бюджета был внесен на рассмотрение Мосгордумы 15 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным. Проект предусматривает рост доходов бюджета на 8 – 9,5% в год.

Подробнее о проекте бюджета Москвы на 2020-2022 годы можно узнать здесь.


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Теги: 
Мосгордума  бюджет  бюджет Москвы  комиссии Мосгордумы 

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