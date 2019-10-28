28 октября. Mossovetinfo.ru – Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике одобрила проект столичного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, и рекомендовала принять его в первом чтении, сообщается на официальном сайте столичного парламента.



Проект городского бюджета был внесен на рассмотрение Мосгордумы 15 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным. Проект предусматривает рост доходов бюджета на 8 – 9,5% в год.



Подробнее о проекте бюджета Москвы на 2020-2022 годы можно узнать здесь.

