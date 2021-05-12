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Власть     12.05.2021 12:48

Программу туристического кэшбека продлили до конца года

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Теги:  Правительство РФ  туризм  кэшбэк  Михаил Мишустин 

12 мая. Mossovetinfo.ru — Правительство продлило программу туристического кэшбека до конца года, об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме.

Кроме того, глава Кабмина сообщил, что утвержден нацпроект, который позволит россиянам комфортно путешествовать по России по доступным ценам.

Программа туристического кэшбека была запущена в России 21 августа 2020 года. В рамках программы правительство возвращало туристам до 20% стоимости тура по России при условии оплаты с помощью карты «Мир». При этом, размер кэшбека не мог составлять более 20 тысяч рублей. В октябре 2020 года программа была продлена до 10 января 2021 года.

В конце апреля президент России Владимир Путин предложил продлить программу туристического кэшбека до конца года.

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Теги: 
Правительство РФ  туризм  кэшбэк  Михаил Мишустин 

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