Прокуратура добивается возврата государству 3,4 га береговой полосы Москвы-реки в районе пос. Горки-10



11 января. Mossovetinfo.ru - В суд направлен иск о возврате государству 3,4 га береговой полосы Москвы-реки в районе пос. Горки-10. «Право собственности на береговую полосу реки в нарушение установленного запрета на приватизацию таких земель зарегистрировано за ОАО «Московский конный завод № 1»», - сообщает московская прокуратура.



Право собственности зарегистрировано за ОАО «Московский конный завод № 1».



Межрайонный природоохранный прокурор направил в Кунцевский районный суд г. Москвы исковое заявление об исключении записи государственного кадастрового учета на земельный участок 3,4 га береговой полосы и признании отсутствующим на него права собственности.