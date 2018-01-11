Другие материалы
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Власть
11.01.2018, 22:28
Прокуратура добивается возврата государству 3,4 га береговой полосы Москвы-реки в районе пос. Горки-10
11 января. Mossovetinfo.ru - В суд направлен иск о возврате государству 3,4 га береговой полосы Москвы-реки в районе пос. Горки-10. «Право собственности на береговую полосу реки в нарушение установ...
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Цифры и факты
11.01.2018, 10:59
Более миллиона человек посетили московские музеи на новогодних каникулах - Мосгортур
Москва. 11 января. Mossovetinfo.ru – 1 147 219 человек с 30 декабря по 8 января посетили городские музеи Москвы, что на 350 тысяч больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Мосгортур. ...
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Проекты
11.01.2018, 00:25
Законопроект, обеспечивающий право доступа члена семьи пациента в реанимацию, внесен в Госдуму
10 января. Mossovetinfo.ru – Законопроект, обеспечивающий право доступа члена семьи пациента в реанимацию, внесен 10 января в Госдуму депутатом Николаем Герасименко. Проект закона предлагает «об...