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Власть     11.01.2018 22:28

Прокуратура добивается возврата государству 3,4 га береговой полосы Москвы-реки в районе пос. Горки-10

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11 января. Mossovetinfo.ru - В суд направлен иск о возврате государству 3,4 га береговой полосы Москвы-реки в районе пос. Горки-10. «Право собственности на береговую полосу реки в нарушение установленного запрета на приватизацию таких земель зарегистрировано за ОАО «Московский конный завод № 1»», - сообщает московская прокуратура.

Право собственности зарегистрировано за ОАО «Московский конный завод № 1».

Межрайонный природоохранный прокурор направил в Кунцевский районный суд г. Москвы исковое заявление об исключении записи государственного кадастрового учета на земельный участок 3,4 га береговой полосы и признании отсутствующим на него права собственности.

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