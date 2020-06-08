8 июня. Mossovetinfo.ru – Пропускной режим и самоизоляция в Москве отменят со вторника, 9 июня. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Таким образом, снимаются все ограничения на покидание мест проживания для граждан, в том числе для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.



Собянин отметил, что вновь заработают социальные карты, а льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.



Большинство ограничений, введенных из-за коронавируса, снимут в Москве до 23 июня. С графиком снятия ограничений можно ознакомиться здесь.