7 мая. Mossovetinfo.ru – Пропускной режим, введенный в Москве в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



Система цифровых пропусков была введена в Москве и Подмосковье 15 апреля в связи с распространением коронавируса. С 22 апреля в Москве и области начала действовать автоматическая система проверки цифровых пропусков.



Действие других ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, также продлено до конца мая.