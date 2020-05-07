7 мая. Mossovetinfo.ru – Пропускной режим, введенный в Москве в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Система цифровых пропусков была введена в Москве и Подмосковье 15 апреля в связи с распространением коронавируса. С 22 апреля в Москве и области начала действовать автоматическая система проверки цифровых пропусков.
Действие других ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, также продлено до конца мая.
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