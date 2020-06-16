16 июня. Mossovetinfo.ru – Традиционная прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в этом году после 1 июля, до голосования по изменения в Конституции ее проведение не планируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.



«Сроки ее (прямой линии) проведения были сдвинуты по понятным причинам. Она состоится, точное время проведения мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми», - заявил Песков.



Прямая линия президента Путина с Россиянами проходит с 2001 года. За это время было проведено 17 прямых линий. В последние годы прямая линия президента проходит в июне.



По итогам прямого общения с гражданами страны, президент составляет список поручений и назначает ответственных за их исполнение.