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Власть     16.06.2020 13:10

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет после 1 июля

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Теги:  Владимир Путин  прямая линия  Дмитрий Песков 

16 июня. Mossovetinfo.ru – Традиционная прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в этом году после 1 июля, до голосования по изменения в Конституции ее проведение не планируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Сроки ее (прямой линии) проведения были сдвинуты по понятным причинам. Она состоится, точное время проведения мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми», - заявил Песков.

Прямая линия президента Путина с Россиянами проходит с 2001 года. За это время было проведено 17 прямых линий. В последние годы прямая линия президента проходит в июне.

По итогам прямого общения с гражданами страны, президент составляет список поручений и назначает ответственных за их исполнение.


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Теги: 
Владимир Путин  прямая линия  Дмитрий Песков 

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