25 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в среду, 25 марта, выступит с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, необходимость выступления стала очевидной после того, как Путин посетил больницу в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, а также после совещания по коронавирусу, которое прошло в Ново-Огарево во вторник, 24 марта.
Песков сообщил, что обращение президента будет выпущено в эфир телеканалов около 15:00.
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