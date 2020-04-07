7 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин во вторник, 7 апреля, проведет совещание по борьбе с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Совещание будет проведено в режиме видеоконференции, сам президент будет находится в своей резиденции в Ново-Огарево.



По словам Пескова, в совещании примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, помощник президента Максим Орешкин, а также руководители и представители научных и медицинских организаций, которые занимаются разработкой вакцин и поисками вариантов медикаментозного лечения корнавируса.