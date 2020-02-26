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Власть     26.02.2020 13:54

Путин дал указание доработать законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков в интернете

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Теги:  Владимир Путин  Правительство РФ  законопроекты  накроктики  пропаганда  интернет 

26 февраля. Mossovefinfo.ru – Президент России Владимир Путин дал указание правительству и депутатам Госдумы вернуться к работе над законопроектом об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

В ходе выступления на коллегии МВД РФ Путин дал указание правительству и депутатам Госдумы заняться детальной проработкой законопроекта.

Ранее законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете был отклонен Госдумой.


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Теги: 
Владимир Путин  Правительство РФ  законопроекты  накроктики  пропаганда  интернет 

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