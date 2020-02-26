26 февраля. Mossovefinfo.ru – Президент России Владимир Путин дал указание правительству и депутатам Госдумы вернуться к работе над законопроектом об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.



В ходе выступления на коллегии МВД РФ Путин дал указание правительству и депутатам Госдумы заняться детальной проработкой законопроекта.



Ранее законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете был отклонен Госдумой.