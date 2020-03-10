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Власть     10.03.2020 14:51

Путин днем 10 марта выступит в Думе – Володин

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Теги:  Владимир Путин  Госдума  поправки  Конституция 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин во вторник, 10 марта выступит в Госдуме, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Ранее в Госдуме был объявлен перерыв в рассмотрении во втором чтении законопроекта законопроекта о поправках в Конституцию. После того, как поступило предложение убрать из Конституции положение об ограничении количества президентских сроков, Володин объявил перерыв для консультаций с главами фракций и президентом страны.


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Теги: 
Владимир Путин  Госдума  поправки  Конституция 

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