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Власть     31.03.2021 15:41

Путин допустил национализацию предприятий не выполняющих гособоронзаказ

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Гособоронзаказ  предприятия  национализация 

31 марта. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин допустил национализацию предприятий, злостно не выполняющих гособоронзаказ.

В ходе церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил национализировать социально-значимые стратегические предприятия при процедуре банкротства, в случае невыполнения ими общественно-важных функций, в том числе поддержания занятости.

Президент России заявил, что в таких ситуациях речь идет об эффективности менеджмента этих предприятий, когда собственники не справляются с текущей работой и не могут использовать оказываемую государством помощь. В таком случае можно использовать вариант национализации предприятия.

«Потому что деньги-то государственные выделяются и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают. Вот я хочу <…> чтобы все имели это в виду», - приводит слова Путина «Интерфакс».

В тоже время президент отметил, что национализация предприятий - это крайний случай. Кроме того, такой шаг вовсе не обязательно приведет к повышению экономической эффективности предприятия и усилению его жизнеспособности.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Гособоронзаказ  предприятия  национализация 

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