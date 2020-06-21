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Власть     21.06.2020 15:15

Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

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Теги:  Владимир Путин  выборы президента России  Конституция  поправки 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин допустил, что выдвинет свою кандидатуру на новый президентский срок, если будут приняты соответствующие поправки в Конституцию.

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции - возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», - заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Голосование по внесению изменений в Конституцию состоится 1 июня. Всего предложено 170 поправок, в том числе поправка, об обнулении прежних президентских сроков Владимира Путина, что позволит действующему президенту вновь баллотироваться на президентских выборах 2024 года.


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Теги: 
Владимир Путин  выборы президента России  Конституция  поправки 

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