21 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин допустил, что выдвинет свою кандидатуру на новый президентский срок, если будут приняты соответствующие поправки в Конституцию.
«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции - возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», - заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1».
Голосование по внесению изменений в Конституцию состоится 1 июня. Всего предложено 170 поправок, в том числе поправка, об обнулении прежних президентских сроков Владимира Путина, что позволит действующему президенту вновь баллотироваться на президентских выборах 2024 года.
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