 
Актуальные темы: коронавирус
Власть     17.02.2021 12:30

Путин — главам фракций ГД: надо не «ругаться друг с другом», а вести конструктивный диалог

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  Госдума  фракции  встреча 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин провел встречу с главами фракций Госдумы, сообщается на официальном сайте Кремля.

Президент отметил, что даже в условиях пандемии депутаты не снизили объем законотворческой деятельности, и поблагодарил депутатов за интенсивную и профессиональную работу.

При этом, президент отметил необходимость и важность принятия законов, которые должны обеспечить реализацию принятых поправок в Конституцию и призвал депутатский корпус продолжить работу в этом направлении, а также заявил, что благодаря совместной работе всех фракций все законотворческие инициативы будут приняты в срок, чтобы не оставлять их до следующего созыва Думы.

Путин заявил, что в отношении суверенитета России и права российского народа быть хозяином на своей земле, среди думских фракций существует консенсус, однако отметил, что в условиях приближающихся выборов, градус межпартийных дискуссий и конкуренции растет.

Вместе с тем, по словам Путина, парламентские выборы имеют огромную важность для будущего развития страны и выполнения национальных проектов, поэтому все заинтересованы в том, чтобы они прошли честно и прозрачно.

Существующий запрос на повышение уровня жизни россиян по словам президента накладывает особую ответственность именно на партии «большой четверки» в условиях избирательной компании.

«Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести её в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии. Не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и свои пути развития страны. И, что особенно важно, необходимо соблюдать культуру диалога даже с самыми непримиримыми оппонентами», - заявил президент.

Путин подчеркнул, что для повышения авторитета парламентских партий, они обязаны работать не только со своими сторонниками, но и с оппонентами, а также с теми, кто не интересуется политикой.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  Госдума  фракции  встреча 

Возврат к списку

Лента новостей

16:17 Происшествия Сбой в движении поездов произошел днем 17 апреля на серой ветке метро

15:59 Мнения Эксперт спрогнозировала спад волны COVID-19 в РФ до минимума к лету

14:46 Власть Госдума приняла закон о полумиллионных штрафах за незаконную агитацию на выборах

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

Актуальные материалы

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

12:44 Общество Памфилова об онлайн-голосовании в Москве: надо соблюдать золотой стандарт

08:29 Общество Ночь на вторник стала самой холодной в Москве в феврале

07:45 Город (Москва и область) До 15 градусов мороза будет в Москве в понедельник

11:31 Город (Москва и область) Станции метро в Москве в 2021 году будут открывать поэтапно

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru