Путин — главам фракций ГД: надо не «ругаться друг с другом», а вести конструктивный диалог

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин провел встречу с главами фракций Госдумы, сообщается на официальном сайте Кремля.



Президент отметил, что даже в условиях пандемии депутаты не снизили объем законотворческой деятельности, и поблагодарил депутатов за интенсивную и профессиональную работу.



При этом, президент отметил необходимость и важность принятия законов, которые должны обеспечить реализацию принятых поправок в Конституцию и призвал депутатский корпус продолжить работу в этом направлении, а также заявил, что благодаря совместной работе всех фракций все законотворческие инициативы будут приняты в срок, чтобы не оставлять их до следующего созыва Думы.



Путин заявил, что в отношении суверенитета России и права российского народа быть хозяином на своей земле, среди думских фракций существует консенсус, однако отметил, что в условиях приближающихся выборов, градус межпартийных дискуссий и конкуренции растет.



Вместе с тем, по словам Путина, парламентские выборы имеют огромную важность для будущего развития страны и выполнения национальных проектов, поэтому все заинтересованы в том, чтобы они прошли честно и прозрачно.



Существующий запрос на повышение уровня жизни россиян по словам президента накладывает особую ответственность именно на партии «большой четверки» в условиях избирательной компании.



«Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести её в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии. Не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и свои пути развития страны. И, что особенно важно, необходимо соблюдать культуру диалога даже с самыми непримиримыми оппонентами», - заявил президент.



Путин подчеркнул, что для повышения авторитета парламентских партий, они обязаны работать не только со своими сторонниками, но и с оппонентами, а также с теми, кто не интересуется политикой.