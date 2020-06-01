1 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы ЦИК Эллы Памфиловой провести всероссийское голосование по изменения в Конституцию 1 июля.



«Действительно, 1 июля смотрится, как день вполне подходящий для проведения голосования по поправкам в Конституцию. С юридической точки зрения эта дата является безупречной. Если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям», - сказал Путин на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию.



После этого президент России посоветовался с министром просвещения Сергеем Кравцовым и уточнил, не помешает ли проведение голосования ЕГЭ. По словам Кравцова, проблем для организации ЕГЭ в связи с голосованием не будет. Кроме того, Путин спросил мнение главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она отметила, что 1 июля - подходящая дата для проведения голосования, подчеркнув, что на данный момент при постепенной отмене ограничений в различных регионах России ухудшение ситуации не наступает. Попова уверена, что голосования будет безопасным для граждан. Выслушав Попову, Путин объявил, что принял решение о проведении голосования 1 июля: «Исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из предложенного вами, проведем общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 1 июля».



Глава Центризбиркома Элла Памфилова в свою очередь рассказала, как будет проходить голосование по изменениям в Конституцию



Закон о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой в среду, 11 марта, и в тот же день получил одобрение Совета Федерации. 14 марта документ подписал президент. В ходе обсуждения было предложено порядка 400 поправок, из которых более 170 вошли в окончательную редакцию закона, а около 200 было отклонено. Всероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за коронавируса, было перенесено на неопределенный срок.