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Власть
14.09.2020, 17:59
Белорусы сами должны разобраться в ситуации в стране - Путин
14 сентября. Mossovetinfo.ru - Белорусский народ должен самостоятельно, без вмешательства извне разобраться со сложившейся в стране внутриполитической ситуацией, заявил президент России Владимир П...
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Власть
14.09.2020, 17:16
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи
14 сентября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин и президент Белорусси Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи, сообщается на официальном сайте Кремля. В ходе переговоро...
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Власть
11.09.2020, 14:57
Егорова подала заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда
11 сентября. Mossovetinfo.ru - Глава Мосгорсуда подала заявление в Высшую квалификационную коллегию судей о прекращении своих полномочий с 23 октября, сообщается на официальном сайте коллегии. ...