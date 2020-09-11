 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Власть     14.09.2020 17:16

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  Александр Лукашенко  Россия  Белоруссия  переговоры 

14 сентября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин и президент Белорусси Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи, сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе переговоров президенты двух стран обсудили сотрудничество в разных областях, проведение совместных российско-белорусских учений, повышение товарооборота между двумя странами.

Владимир Путин заявил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов, выразил готовность предоставить Белоруссии вакцину от коронавируса, а также подчеркнул, что Россия остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, в том числе по линиям ОДКБ и Союзного госдуарства, и отметил необходимость продолжать сотрудничество в оборонной сфере

Кроме того, президент России подтвердил, что после проведения совместных российско-белорусских учений в конце сентября, все российские войска вернутся к местам дислокации в России.

Также Владимир Путин назвал своевременными предложения Лукашенко о Конституционной реформе в стране.

В свою очередь, Лукашенко поблагодарил Путина «за порядочность и поддержку» после президентских выборов в Белоруссии, а также за то, что Белоруссия первой получит вакцину от коронавируса.

Лукашенко отметил, что Белоруссии необходимо «теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать теснее по всем вопросам, в том числе и в экономике».

Также белорусский президент отметил, что действия России показали, что граница Белоруссии - это граница союзного государства «и никому не позволено бряцать там оружием», и выразил мнение, что России и Белоруссии должны на годы вперед спланировать совместные военные учения, так как в вопросах обороны и безопасности у двух стран нет и не было разногласий.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  Александр Лукашенко  Россия  Белоруссия  переговоры 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:59 Власть Белорусы сами должны разобраться в ситуации в стране - Путин

17:16 Власть Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи

16:21 Общество Союз архитекторов отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина

16:09 Город (Москва и область) Строительство станции БКЛ «Зюзино» завершат в 2021 году

14:45 Общество Результаты довыборов муниципальных депутатов в Москве

Актуальные материалы

08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники

10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

07:07 Другое Москвич нашел подлинную скрипку Страдивари в квартире умершей тети - КП

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru