14 сентября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин и президент Белорусси Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи, сообщается на официальном сайте Кремля.



В ходе переговоров президенты двух стран обсудили сотрудничество в разных областях, проведение совместных российско-белорусских учений, повышение товарооборота между двумя странами.



Владимир Путин заявил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов, выразил готовность предоставить Белоруссии вакцину от коронавируса, а также подчеркнул, что Россия остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, в том числе по линиям ОДКБ и Союзного госдуарства, и отметил необходимость продолжать сотрудничество в оборонной сфере



Кроме того, президент России подтвердил, что после проведения совместных российско-белорусских учений в конце сентября, все российские войска вернутся к местам дислокации в России.



Также Владимир Путин назвал своевременными предложения Лукашенко о Конституционной реформе в стране.



В свою очередь, Лукашенко поблагодарил Путина «за порядочность и поддержку» после президентских выборов в Белоруссии, а также за то, что Белоруссия первой получит вакцину от коронавируса.



Лукашенко отметил, что Белоруссии необходимо «теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать теснее по всем вопросам, в том числе и в экономике».



Также белорусский президент отметил, что действия России показали, что граница Белоруссии - это граница союзного государства «и никому не позволено бряцать там оружием», и выразил мнение, что России и Белоруссии должны на годы вперед спланировать совместные военные учения, так как в вопросах обороны и безопасности у двух стран нет и не было разногласий.