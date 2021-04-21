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Власть     21.04.2021 12:35

Путин: коронавирус пока не побежден и остается прямой угрозой

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Теги:  Владимир Путин. Путин  Федеральное Собрание  Госдума  Совет Федерации 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Коронавирус пока еще не побежден и остается прямой угрозой, об этом заявил президент России в ходе послания Федеральному Собранию.

«Коронавирус пока ещё не побежден окончательно, остается прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса: и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны», - заявил президент.

Путин призвал россиян беречь свое здоровье и привиться от коронавируса, и заявил, что к осени необходимо добиться выработки коллективного иммунитета.

Коронавирус официально пришел в Москву в начале марта 2020 года, а 5 марта мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в столице коронавируса. В дальнейшем власти Москвы вначале ужесточали ограничения, затем началось постепенное их ослабление. В январе мэр Москвы заявлял, что столица должна вернуться к нормальной жизни в мае. В свою очередь, президент России Владимир Путин вводил режим нерабочих дней в России — с 30 марта до 11 мая 2020 года. 

18 апреля сообщалось, что коэффициент распространения COVID-19 в Москве вырос до максимума с начала октября 2020 года. 21 апреля Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса начала ухудшаться.

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Теги: 
Владимир Путин. Путин  Федеральное Собрание  Госдума  Совет Федерации 

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