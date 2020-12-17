17 декабря. Mossovetinfo.ru - Локдаун в России не планируется завил президент России Владимир путин в ходе общения с журналистами после окончания ежегодной пресс-конференции.



По словам Путина, жесткий локдаун в России не нужен, уровень заболеваемости остается высоким, однако если выполнять требования врачей, ужесточение ограничений не понадобится.