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Власть     17.12.2020 16:57

Путин: локдаун в России не планируется

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Теги:  Владимир Путин  коронавирус  ограничения  локдаун 

17 декабря. Mossovetinfo.ru - Локдаун в России не планируется завил президент России Владимир путин в ходе общения с журналистами после окончания ежегодной пресс-конференции.

По словам Путина, жесткий локдаун в России не нужен, уровень заболеваемости остается высоким, однако если выполнять требования врачей, ужесточение ограничений не понадобится.


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Теги: 
Владимир Путин  коронавирус  ограничения  локдаун 

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